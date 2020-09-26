GIE: "Южный газовый коридор" играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Юго-Восточной Европы

БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Юго-Восточной Европы.

Как сообщает Trend со ссылкой на болгарские СМИ, об этом заявила генеральный секретарь Международной организации Gas Infrastructure Europe (GIE) Бояна Аховски.

Нехватка ресурсов природного газа в Юго-Восточной Европе создала импортозависимость и проблему безопасности поставок ресурсов, несмотря на то, что на данный момент потребление газа в этом регионе относительно невелико, за исключением Румынии и Украины.

Она отметила, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе газ по-прежнему будет входить в структуру энергобаланса Юго-Восточной Европы, особенно для:

- Производства электроэнергии и отопления (индивидуальное и централизованное отопление и охлаждение) путем замены угля или нефти газом;

- Транспорта, как автомобильного, так и морского (большинство стран Юго-Восточной Европы имеют выход к морю) с использованием сжиженного природного газа (СПГ) в качестве топлива.

"Развитие газовой инфраструктуры в данном регионе также рассматривается на уровне ЕС. Также подтвержден потенциал добычи газа в Черном море (OMV Petroms'Neptune) и планы подключения Европы к крупным запасам в Средиземном море (Leviathan) по трубопроводам типа EastMed или LNG. В заключение мы надеемся, что будущие потоки придут к нам через новую инфраструктуру (КРК, Александропулос) или через новые источники (Черное море, Каспийское море - через TANAP и TAP).

"СПГ, как глобальная продукция, позволит импортировать его из мировых источников до тех пор, пока он соответствует существующим и будущим правилам ЕС. Южный газовый коридор (TANAP, TAP и IGB) и проект EastMed также позволят получить доступ к новым источникам природного газа (Каспийское море, Курдистан, Средиземное море и другие источники)", - подчеркнула секретарь.

"В то время как энергетический сектор находится под чрезвычайным давлением по причине распространения COVID-19, европейская газовая инфраструктура, ответственная за более чем пятьдесят тысяч рабочих мест, доказала свою устойчивость в эти времена. Как только нынешний кризис стал очевидным, операторы газовой инфраструктуры адаптировали свою работу и предприняли необходимые шаги для защиты своей рабочей силы, поддерживали регулярную работу бизнеса и готовились к поставкам грядущей зимой. Мы знаем, что непрерывность работы газовой инфраструктуры (транспортировка, хранение и регазификация СПГ) была обеспечена во время этого кризиса и что поставки возобновляемого и низкоуглеродистого газа были и будут безупречными. Наша промышленность уже много лет играет ключевую роль в энергоснабжении Европы. Это всегда было огромной ответственностью в этой непростой пандемической ситуации", - сказала Аховски.

(Авторы: Ляман Зейналова, Фидан Бабаева)