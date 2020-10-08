Грузинский министр: Важно оградить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан от любого военного воздействия

БАКУ /Trend/ - Важно, чтобы на нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан не произошло никакого военного воздействия, так как это стратегический объект для региона и за его пределами, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, стратегические объекты являются гарантом безопасности в регионе. Исходя из этого, по словам Залкалиани, все заинтересованы в том, чтобы не подвергать опасности их нормальное функционирование.

«Конечно, стратегически важные проекты, которые проходят через Южный Кавказ, являются нашей важнейшей сферой интересов и в этом направлении ведется постоянный мониторинг. Мы ведем переговоры со странами-партнерами в регионе, на территории которых расположены эти стратегически важные объекты, а также с нашими стратегическими партнерами — Соединенными Штатами, Евросоюзом, потому что важно, чтобы эти стратегические объекты гарантировали безопасность региона», - заявил Залкалиани.

По его словам, исходя из этого, очень важно, чтобы их нормальное функционирование не подвергалось опасности.

«Поэтому мы находимся в постоянном контакте со всеми нашими стратегическими партнерами и продолжим делать это в будущем. Для нас очень важно, чтобы на эти объекты не оказывалось никакого военного воздействия, потому что это важный стратегический объект для региона в целом, и для всех наших стратегических партнеров за пределами региона, который обеспечивает их энергетическую безопасность и диверсификацию поставокэнергоресурсов, а также играет важную роль в энергобезопасности ЕС», - заявил Залкалиани.

Отметим, что седьмого октября 2020 года Армения подвергла обстрелу трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан ракетами кассетного типа. Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

(Автор: Мамедова Тамилла. Редактор: Ровшан Гусейнов)