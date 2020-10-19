Страны ОПЕК+ договорились исполнять соглашения в полном объеме

Страны ОПЕК+ пришли к договоренности продолжать исполнение сделки в полном объеме, следующая встреча министров мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в ноябре этого года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По итогам была достигнута договоренность о том, чтобы продолжать исполнять соглашения в полном объеме, даны соответствующие рекомендации, - сказал он. - Мы договорились встретиться в следующий раз уже в ноябре, через месяц, для того, чтобы подвести итоги за октябрь и оценить ситуацию, которая будет складываться в зимний период".

Сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в сентябре была выполнена на 102%, сообщил Новак. "Все министры отметили, что соглашение исполняется на очень высоком уровне: 102% было за сентябрь, <...> за пять месяцев - около 100%", - сказал он.

Новак отметил, что высокий уровень исполнения сделки позитивно повлиял на стабилизацию рынка, особенно во время значительного падения спроса во втором квартале. "Сегодня сделка ОПЕК+ по сути дела держит руку на пульсе и оперативно <...> реагирует на ситуацию на рынке", - подчеркнул министр.

Соглашение стран ОПЕК+ в обновленном виде вступило в силу 1 мая, оно предполагало сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренности, сокращали добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.