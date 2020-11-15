Началась коммерческая эксплуатация TAP (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Началась коммерческая эксплуатация Трансадриатического трубопровода (TAP), который будет транспортировать азербайджанский газ в Европу, сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на консорциум TAP AG.

Управляющий директор консорциума Трансадриатического трубопровода Лука Скьеппати, чьи слова приводятся в сообщении, сказал, что будучи новым оператором системы передачи, который разработан и построен в соответствии с передовыми отраслевыми практиками и стандартами, TAP обеспечивает двойную диверсификацию: новый, надежный и устойчивый энергетический маршрут и источник газа для миллионов пользователей в Европе на десятилетия вперед.

Председатель совета директоров TAP Мурад Гейдаров, в свою очередь сказал, что «Южный газовый коридор» является одной из самых современных и надежных систем, доступных в настоящее время для транспортировки энергоресурсов.

«Являясь ключевым компонентом «Южного газового коридора», TAP сочетает в себе стратегические и конкурентные особенности рынка. Это гарантирует, что Европа может получать энергоресурсы из еще одного источника, одновременно поддерживая ключевые цели ЕС по достижению интегрированного энергетического рынка, а также устойчивого, безопасного и диверсифицированного энергобаланса», - сказал он.

Отметим, что проект ЮГК, инициированный Азербайджаном и предусматривающий транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны, является одним из приоритетных для ЕС.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, то есть будет способствовать укреплению энергобезопасности Европы.

Стоимость проекта ЮГК оценивается в 40 миллиардов долларов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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