Снизились операционные и капзатраты на Баку-Тбилиси-Джейхан
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Покидающие Кельбаджар армяне разбирают по кирпичику албанский монастырь Худаван и вывозят ценные предметы в Армению (ВИДЕО)
Азербайджан примет участие в международной выставке в Турции со стендом «Карабах – это Азербайджан!»
Если все будут соблюдать превентивные меры по COVID-19, необходимости в полном локдауне не будет - Ханде Харманджи
Части противопожарной охраны МЧС приступили к работе еще в ряде освобожденных от оккупации городов Азербайджана (ФОТО)
Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО)
В Кельбаджаре тоже будет построен Олимпийский комплекс, где будут тренировать и дзюдоистов – Кифаят Гасымова
Завершение строительства TAP позволит начать первые поставки газа из Азербайджана в Европу к концу 2020 года - BP