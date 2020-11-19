Добыча нефти в Казахстане вырастет до 100,7 млн. тонн в 2025 году

Министр национальной экономики РК Руслан Даленов спрогнозировал объемы добычи нефти и экономический рост на ближайшие пять лет, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Добыча нефти в 2021 году составит 86 млн. тонн с увеличением в 2025 году до 100,7 млн. тонн», - сказал Руслан Даленов на пленарном заседании Сената, озвучивая прогноз социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы.

По его мнению, ожидается положительный рост во всех базовых отраслях.

«Обрабатывающая промышленность будет расти опережающими темпами (6,7% в среднем за год) над горнодобывающей промышленностью (2,9%). Среднегодовые темпы роста составят в сельском хозяйстве - 6,2%, в торговле - 5,5%», - отметил министр.

Он также дал прогноз и по объемам экспорта казахстанских товаров.

«Экспорт товаров составит $41,4 млрд в 2021 году с увеличением до $51,5 млрд в 2025 году. Импорт увеличится с $36,3 млрд в 2021 году до $37,8 млрд в 2025 году», - заключил Р. Даленов.

Ранее министр спрогнозировал рост ВВП на ближайшие пять лет.

Прогноз сформирован с учетом следующих факторов:

- Отчетные статистические данные по ВВП за 2019 год и итоги развития экономики за январь-июль текущего года;

- Обновленные прогнозы международных финансовых организаций по росту мировой экономики. На фоне пандемии коронавируса в текущем году ожидается снижение мировой экономики на 5,0% с последующим ростом до 4,9% в 2021 году;

- Тенденции на мировых товарных рынках. Консенсус-прогноз МФО цены на нефть на 2021-2022 годы составляет 45 и 55 долларов за баррель, соответственно.