Объём торгуемого на электронных торговых площадках Казахстана нефтяного газа доведут до 100%

В своём Послании Глава государства поручил Министерству энергетики поэтапно увеличивать объёмы торгуемого на электронных торговых площадках нефтяного газа. В следующем году планируется весь добытый сжиженный нефтяной газ выставить на электронный аукцион. Так сказал глава ведомства Нурлан Ногаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает Trend.

«В настоящее время в стране добывается 3,2 млн. тонн сжиженного нефтяного газа. Из них 1,5 млн. тонн ориентированы на внутренний рынок. Из них 80%- для заправки автомобилей на газе, 20% - для бытовых нужд населения и проектов нефтегазохимической отрасли. Четверть продукции выставят на торги, остальное распределят в регионы согласно поданным заявкам от акиматов», - сказал министр.

Напомним, в этом году начали проводиться электронные аукционы по предоставлению права недропользования на углеводородное сырье.

«Приём заявок на проведение электронного аукциона объявлен 1 сентября, итоги подведут 23 декабря. Выставлены 10 месторождений. Это, в свою очередь, обеспечит транспарентность и поток инвестиций в отрасль. В 3 раза сокращено количество документов, необходимых для участия в электронном аукционе. Увеличатся бонусы от инвесторов, поступления в бюджет», - рассказал об экономическом плюсе цифровых манипуляций министр.