Сенат Казахстана принял новые условия для развития зелёной энергетики

Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты. Сенаторы рассмотрели проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики», передает Trend со ссылкой на пресс-службу Сената.

С принятием документа сектору возобновляемых источников энергии будет оказана серьёзная поддержка. А также будет снижена энергетическая зависимость страны от внешних источников, что положительно отразится и на потребителях – электроэнергия станет дешевле.

«Важно обеспечить доступ к дешевым, чистым, стабильным и современным источникам энергии. В этой связи, в стране планируется увеличить долю энергии, получаемой из возобновляемых источников. Принятый закон внесет положительный вклад в стимулирование производства и использования энергии из возобновляемых источников, а также защиту окружающей среды в нашей стране», - отметил Маулен Ашимбаев.

В документе указаны благоприятные условия и механизмы для развития возобновляемой энергии - добавил Председатель Сената.

Депутаты Сената также рассмотрели законопроект «О ратификации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза».

Соглашение предусматривает, что пенсионное обеспечение трудящихся, независимо от того, в какой стране ЕАЭС они работают, будет осуществляться наравне с гражданами этого государства. Законом предусмотрено, что каждая страна платит за период работы на своей территории.

Кроме того, сенаторы на заседании озвучили шесть депутатских запросов. В депутатском запросе Вице-спикера Сената Нурлана Абдирова и Рыскали Абдикерова изложены проблемы системы транспортного контроля страны. Сенатор Бекболат Орынбеков поднял вопрос об отсутствии социальной поддержки молодых специалистов, работающих в моно и малых городах. Проблемы архивов и их цифровизации изложены в обращении Нурторе Жусип. Акмарал Альназарова рассказала о необходимости принятия законодательных мер по ограничению и регулированию маркетинга вредных пищевых продуктов в СМИ и на цифровых платформах. Андрей Лукин выразил обеспокоенность из-за низкого уровня освоения бюджетных средств на реализацию госпрограммы «Нұрлы жер» и завышенных показателей обеспеченности граждан жильём. А Бакытжан Жумагулов озвучил запрос о необходимости сохранения домов XIX века в селе Капал.