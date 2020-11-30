Нефть дешевеет более чем на 1% на неопределенности вокруг встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть в понедельник утром активно снижаются на беспокойстве инвесторов в преддверии встречи ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,08%, до 47,73 доллара за баррель. Январские фьючерсы на Brent дешевели на 1,31%, до 47,55 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI снижались в цене на 1,23% — до 44,97 доллара за баррель.

Инвесторы начали неделю осторожно, ожидая заседаний ОПЕК+ 30 ноября и 1 декабря, по итогам которых будет принято решение о том, стоит ли переходить к увеличению добычи нефти альянса почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года.

При этом опасения рынкам добавили сообщения СМИ о том, что не все страны согласны продлить текущие квоты по сокращению добычи на первый квартал следующего года. Против выступают ОАЭ и Казахстан.

"Признаки разобщенности в ОПЕК повысили вероятность того, что группа не согласится на продление текущего сокращения добычи", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.