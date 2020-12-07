Запасы нефти Туркменистана оставались стабильными на протяжении нескольких лет – обзор Eni

БАКУ /Trend/ - Энергетическая компания Eni обнародовала обзор туркменского нефтяного сектора в отчете World Oil Review 2020, сообщает Trend со ссылкой на отчет.

Согласно предоставленным данным, запасы нефти Туркменистана в 2010-2019 годах оставались стабильными на уровне 600 миллионов баррелей.

Между тем, отчет показывает нестабильность в добыче нефти в Туркменистане. Так, добыча нефти в Туркменистане в 2015 году составила 268 тысяч баррелей в сутки, в 2016 году – 247 тысяч баррелей в сутки, в 2017 году – 232 тысячи баррелей в сутки, в 2018 году - 219 тысяч баррелей в сутки, в 2019 году - 223 тысячи баррелей в сутки.

При этом отчет показывает, что потребление нефти в Туркменистане росло. В частности, потребление нефти Туркменистаном в 2015 году составило 151 тысячу баррелей в сутки, в 2016 году – 149 тысяч баррелей в сутки, в 2017 году – 150 тысяч баррелей в сутки, в 2018 году – 157 тысяч баррелей в сутки, в 2019 году – 165 тысяч баррелей в сутки.

"Пандемия COVID-19 представляет собой самый большой шок для мировой экономики и энергетической отрасли за последние более чем семь десятилетий", - говорится в докладе.

Отметим, что Туркменистан вкладывает крупные инвестиции в модернизацию и диверсификацию нефтегазовой промышленности, широкое внедрение передовых технологий, обеспечивающих глубокую переработку углеводородного сырья, оснащение предприятий современной техникой и оборудованием.

При этом отмечается, что использование инновационных технологий в нефтегазовой промышленности позволяет обеспечивать выпуск высококачественных нефтепродуктов и газохимической продукции с улучшенными экологическими характеристиками, соответствующими международным нормам и стандартам, снизить уровень вредных выбросов в окружающую среду.

Комплекс осуществляемых в нефтегазовом секторе мероприятий также включает использование современных методов контроля количества выбросов загрязняющих веществ, автоматических систем для обнаружения утечек и пропусков на магистральных нефте- и газопроводах, в газораспределительных сетях, эффективную утилизацию попутных газов на нефтяных месторождениях и отходов производства и другие.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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