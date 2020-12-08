БАКУ /Trend/ - Италия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном не только в нефтегазовой сфере, но и во многих сферах экономики.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, об этом сказал заместитель председателя Палаты депутатов Италии Этторе Росато на встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Делегация выразила признательность за теплый прием и отметила, что этот визит в Азербайджан, организованный после завершения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, является показателем высокого дружественного отношения к Азербайджану.

Говоря о поездке на освобожденные от оккупации территории, Этторе Росато от имени делегации выразил глубокие соболезнования семьям шехидов, их близким и азербайджанскому народу.

В ходе встречи также были затронуты вопросы подготовки к очередному заседанию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Итальянской Республикой, созданной с целью устойчивого и долгосрочного развития экономических и торговых связей между двумя странами. В всестороннем развитии отношений между нашими странами была подчеркнута деятельность посла Азербайджана в Италии и посла Италии в Азербайджане.

«Италия доверяет свою энергетическую безопасность Азербайджану»,- подчеркнул Этторе Росато.

Приветствуя гостей, министр энергетики Азербайджана отметил, что высоко оценил визит делегации депутатов, представляющих различные партии Италии в Азербайджан, посещение освобожденных от оккупации территорий и близкое знакомство с разрушениями, причиненными Арменией в столь сложный период в связи с глобальной пандемией.

«Этот визит олицетворяет поддержку Италии Азербайджану в столь сложный для нашей страны период»,- сказал Парвиз Шахбазов.

Было отмечено, что 18 июля 2018 года состоялся официальный визит Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы в Азербайджан, 25 сентября того же года - официальный визит первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Итальянскую Республику, а также 19-21 февраля текущего года - государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию. Подписанная в ходе этого визита “Совместная декларация об укреплении многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Итальянской Республикой” и другие многочисленные правовые документы обеспечили подъем сотрудничества между двумя странами на более высокий уровень.

На встрече также было подчеркнуто, что сотрудничество в энергетическом секторе играет важную роль в развитии отношений между двумя странами. В этом сотрудничестве было выделено особое значение Южного газового коридора и его важного компонента -Трансадриатического трубопровода.

Доведено до сведения, что в конце текущего года планируется начать транспортировку азербайджанского газа в Европу. Также было отмечено, что высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Италией охватывает и другие экономические сферы, а итальянские компании до сих пор выполнили контракты на сумму 10 миллиардов долларов США в нефтяной сфере.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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