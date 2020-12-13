Грузия о причинах увеличения импорта дизельного топлива в страну

Энергетика 13 декабря 2020 21:20 (UTC+04:00)
Грузия о причинах увеличения импорта дизельного топлива в страну

БАКУ /Trend/ - Несмотря на пандемию COVID-19 и связанные с ней ограничения, которые привели к сокращению потребления топлива в Грузии, импорт топлива увеличился в страну за первые 11 месяцев этого года, в основном за счет увеличения импорта дизельного топлива, сообщает Trend со ссылкой на Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

Что касается увеличения импорта дизельного топлива, то это, в свою очередь, связано со следующим:

• Государственной программой стимулирования сельскохозяйственных землевладельцев;
• Увеличение количества транзитных грузовиков в Грузии - (на 16,4 процентов в январе-октябре 2020 года);
• На текущем этапе продажа незарегистрированного дизельного топлива соответствующими структурами в стране существенно ограничена;
• Осуществление масштабных инфраструктурных работ в стране;
• Создание компаниями запасов топлива в течение года по низким мировым ценам.

В январе-ноябре этого года в Грузию было импортировано 1 004,8 тысячи тонн бензина и дизельного топлива.

Импорт бензина и дизельного топлива увеличился на 12,3 тысяч тонн или 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-ноябре импорт бензина в Грузию составил 493,7 тысячи тонн. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 8,2 тысяч тонн, или 1,6 процента (11 месяцев 2019 года - 501,9 тысяча тонн).

Импорт дизельного топлива составляет 511,1 тысяч тонн, что на 20,5 тысяч тонн или на 4,2 процента больше, чем в прошлом году (11 месяцев 2019 года - 490,6 тысяч тонн).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)

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