«КазМунайГаз» продолжит работу по улучшению деятельности в области устойчивого развития

БАКУ /Trend/ - Национальная компания Казахстана "КазМунайГаз" (КМГ) продолжит работу по улучшению своей деятельности для соответствия самым высоким стандартам в области устойчивого развития, сообщили Trend в компании.

По словам представителя компании, КМГ уделяет большое внимание таким экологическим аспектам, как климат, охрана окружающей среды, сохранение биоразнообразия. В своей Стратегии развития до 2028 года устойчивое развитие определено как одна из стратегических целей компании.

КМГ ежегодно публикует Отчет об устойчивом развитии, который, как уточнили в компании, в 2019 году раскрыл показатели экономической, экологической и социальной результативности, включает в себя информацию о деятельности по наиболее существенным аспектам с точки зрения устойчивого развития.

"Кроме того, в 2020 году деятельность КМГ в области устойчивого развития впервые оценена на международном уровне рейтинговым агентством Sustainalytics на уровне 69 баллов, что отражает достаточно высокие показатели компании в области устойчивого развития (33 место из 119 компаний по отрасли в мире). Высокая оценка международного рейтингового агентства Sustainalytics подтверждает стратегическую приверженность и ответственность КМГ перед нынешними и будущими поколениями по вопросам состояния окружающей среды и социальной стабильности, наряду с постоянным процессом совершенствования корпоративного управления", - сказали в компании.

"Являясь национальным оператором, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли РК, КМГ продолжит работу по улучшению своей деятельности для соответствия самым высоким стандартам в области устойчивого развития",- подытожили в компании.

Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) – казахстанский оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)