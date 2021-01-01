Назван объем производства электроэнергии в Иране

БАКУ /Trend/ - За первые девять месяцев этого года (20 марта - 20 декабря 2020 года) Иран произвел более 270 миллиардов гигаватт-часов электроэнергии.

Об этом сказал замдиректора иранской теплоэнергетической производственной компании Али Аскер Абдули, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал министерства энергетики Ирана.

По его словам, 236 миллиардов гигаватт-часов выработанной электроэнергии приходятся на долю тепловых электростанций. Абдули также сообщил, что с пятого сентября проведены ремонтные работы на более чем 40 процентов ТЭС страны. В целом на ремонтные работы будет потрачено более 40 триллионов риалов (952 миллиона долларов).

Абдули добавил, что несмотря на предусмотренный 80-процентный план обеспечения выработки электроэнергии Ирана тепловыми электростанциями, сегодня ТЭС страны обеспечивают электроэнергией 87 процентов страны.

Отметим, что в настоящее время общий объем производства электростанций в Иране, включая тепловые, гидроэлектростанции, альтернативные, малые, атомные электростанции, составляет 83,6 тысячи (83 685) мегаватт, из которых в среднем 81 процент приходится на долю тепловых электростанций. В настоящее время электростанции комбинированного цикла с мощностью 28,2 тысяч (28 249) мегаватт (41,7%), электростанции с газовыми установками мощностью 23,6 тысячи (23 657) мегаватт (34,9%) и паровыми агрегатами мощностью 15,8 тысяч (15 829) мегаватт (23,4%) составляют производственную мощность тепловых электростанций Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)