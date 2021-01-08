Греция начала получать азербайджанский газ по TAP

БАКУ /Trend/ - В Грецию начались поставки природного газа из региона Каспийского моря по Трансадриатическому газопроводу (TAP), сообщает Trend в пятницу со ссылкой на греческую компанию DEPA.

В DEPA напомнили, что 19 сентября 2013 года компания подписала 25-летний контракт с консорциумом «Шах Дениз» на поставку газа.

«С началом коммерческих поставок по TAP Греция еще больше диверсифицирует свою структуру поставок. Данный проект обеспечит конкурентоспособные цены на газ, при этом основными бенефициарами являются конечные потребители», - сказали в компании.

Генеральный директор DEPA Константинос Ксифарас отметил, что начало поставок по трубопроводу TAP является важной вехой для DEPA: «Это кульминация более чем семи лет усилий нашей компании по получению доступа к каспийскому газу в Греции, получению нового источника поставок по конкурентоспособным ценам. С новым газом по TAP DEPA еще больше улучшит свои коммерческие позиции на греческом рынке».

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод. Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен сегодня из Мелендуньо в Италии через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия в Грецию и Болгарию через DESFA.

Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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