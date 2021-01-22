Азербайджан изучает опыт Турции с целью создания либерального рынка электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Вместе с Трансадриатическим газопроводом (TAP) стратегическое значение TANAP и азербайджанского газа еще больше возрастет.

Как сообщает Trend со ссылкой на Минэнерго Азербайджана, об этом на онлайн-семинаре с участием этого ведомства сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмаз.

Турецкий министр в своем выступлении подчеркнул, что единство и братство двух стран содействуют миру и стабильности в регионе и в мире, а совместные энергетические проекты, в том числе TANAP, способствуют энергетической безопасности Турции и Европы.

По его словам, либеральный рынок электроэнергии в Турции успешно применяется на протяжении многих лет, создана высококачественная, конкурентоспособная система, сфера возобновляемой энергии заметно развивается.

Фатих Донмаз также выразил готовность поделиться с Азербайджаном прогрессивным опытом своей страны в этом направлении.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что сотрудничество с Турцией развивается по восходящей линии во всех сферах, в том числе в энергетическом секторе: "Стратегические энергетические проекты, реализуемые совместными усилиями Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, показывают, что наше сотрудничество играет важную роль в формировании энергетической карты не только двух стран, но и всего мира. Рынок электроэнергии Турции, его достижения в области возобновляемых источников энергии и наше сотрудничество в этой области также будут способствовать развитию электроэнергетического сектора нашей страны на основе новых отношений."

В выступлении также были высказаны предложения по поэтапному переходу к либеральной рыночной модели в электроэнергетике и подготовке нового законопроекта, содержащего рыночные принципы в этой сфере.

Было подчеркнуто, что расширение использования возобновляемых источников энергии также является одним из приоритетов курса Президента Азербайджана на реформы и диверсификацию экономики. С этой целью к 2030 году планируется довести долю возобновляемых источников энергии в общей инвестиционной мощности страны до 30 процентов.

Было также отмечено, что уже реализуются пилотные проекты, связанные с ветряными и солнечными электростанциями общей мощностью 470 мегаватт. В то же время говорилось о шагах, предпринятых по переходу к либеральному рынку и изучению международного опыта в области интеграции возобновляемых источников энергии в электроэнергетическую сеть, в том числе опыта Турции с 2019 года.

Напомним, что подготовка предложений по поэтапному переходу на конкурентно-либеральную рыночную модель в электроэнергетическом секторе с изучением передового международного опыта и созданием законодательной базы, регулирующей новые отношения в этой сфере, была поручена Министерству энергетики распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 1209 от 29 мая 2019 года "Об ускорении реформ в энергетическом секторе".

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Надир Насиров)

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