БАКУ /Trend/ - Растет интерес иностранных и местных инвесторов к электроэнергетике Азербайджана, в том числе к возобновляемым источникам энергии.

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместной информации министерств экономики и энергетики.

Согласно информации, одним из важных направлений задач, определенных распоряжением Президента Азербайджана от 29 мая 2019 года ”Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики", является принятие необходимых мер для привлечения частных инвестиций в сферу электроэнергетики.

"Долгосрочная стратегия развития энергетического сектора на период до 2050 года, первоначальный проект которой был разработан Министерством энергетики, основана именно на модели развития, ориентированной на частные инвестиции",– говорится в информации.

По данным ведомств, Азербайджан является одной из стран с богатыми ресурсами возобновляемых источников энергии. Для обеспечения эффективного использования потенциала солнечной и ветровой энергии в качестве цели определено доведение доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 30 процентов к 2030 году.

"В связи с этим до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию производство с новой мощностью в объеме около 1500 мегаватт. Эту задачу планируется реализовать именно за счет частных инвестиций", – отмечается в информации.

Сообщается, что наличие законодательной базы, отвечающей международным требованиям, является одним из основных условий, представляющих интерес для инвесторов.

"В соответствии с указанным распоряжением подготовлен проект закона “Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии” и по согласованию с соответствующими структурами представлен на рассмотрение. После принятия закона совместно с Европейским банком реконструкции и развития начнется реализация небольших проектов за счет частных инвестиций в области использования энергоресурсов", – отмечается в информации.

"Наряду с этим в данной сфере реализуются и пилотные проекты. 29 декабря прошлого года были подписаны контракты с компанией ACWA POWER Саудовской Аравии на строительство ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт. В общей сложности в реализацию проекта планируется вложить 300 миллионов долларов США, а также производить около 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. В результате реализации этого проекта будет сэкономлено 200 миллионов кубометров газа в год, а также уменьшен объем выбросов в окружающую среду до 400 тысяч тонн в год. Реализация проекта также будет способствовать созданию современных производств и сфер услуг, появлению новых рабочих мест", – сказано в совместном сообщении ведомств.

Отмечается, что в январе 2020 года с компанией “Masdar” из Объединенных Арабских Эмиратов был подписан исполнительный контракт на строительство солнечной электростанции. В настоящее время переговоры с компанией продолжаются, и в марте ожидается подписание других контрактов.

Согласно поручению главы государства, с целью создания зеленой энергетической зоны на освобожденных территориях проводятся обсуждения с инвесторами по использованию возобновляемых источников энергии для привлечения частных инвестиций.

Наряду с этим продолжается работа по привлечению частных инвестиций в сферу производства электроэнергии из традиционных ресурсов.

Принятие законопроекта “Об электроэнергетике”, основанного на современных подходах, обеспечит формирование конкурентной среды в этой сфере.

Инвестиции предполагается привлечь как путем приватизации существующих станций, так и путем строительства новых частных электростанций. Министерства экономики и энергетики уже подготовили предложения по приватизации некоторых электростанций малой мощности. В то же время ведомства продолжают переговоры с инвестиционными компаниями по строительству новой газотурбинной электростанции, и многие международные компании выразили заинтересованность в участии в проекте.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Fidan_Babaeva