Великобритания заинтересована в восстановлении электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Британские компании заинтересованы в восстановительных работах в сфере электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Джеймс Лайл Шарп на встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

По словам посла, британские компании заинтересованы в развитии использования возобновляемой энергии в Азербайджане.

На встрече обсуждались двусторонние отношения, возможности сотрудничества в энергетической сфере, а также создание зон зеленой энергии на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Подчеркнув успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией во всех сферах, в том числе в энергетическом секторе, министр рассказал о плодотворном сотрудничестве, осуществляемом с компанией BP, высоко оценил совместные усилия в соответствии с вызовами, стоящими перед энергетическим сектором, включая развитие использования возобновляемых источников энергии.

Он проинформировал о планах по восстановлению освобожденных территорий и созданию зеленой энергетической зоны, а также о высоком потенциале использования возобновляемых источников энергии в этих районах.

На встрече также были обсуждены: ход выполнения протокола 3-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Правительством Азербайджана и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, проведение очередного заседания и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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