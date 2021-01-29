ПО «Азеригаз» о работе новых газовых счетчиков

БАКУ /Trend/ - В связи с вопросами, которые возникают по новым газовым счетчикам, организованы дни «Открытых дверей». Граждане по вторникам и четвергам с 15:00 до 17:00 могут обращаться по этому поводу.

Об этом в интервью Trend сказал генеральный директор ПО Азеригаз Руслан Алиев.

«Что касается замены счетчиков, то последние 10 лет мы используем два вида счетчиков – механические устройства электронного типа и Smart - счетчики, которые применяются и сегодня. Новые счетчики, привезенные в Баку, тоже механические и типа Smart. Эти smart-устройства, 200 штук из которых уже протестировано, самые современные. Доставлено 30 тысяч таких счетчиков, а в начале следующего месяца ожидается еще 60 тыс smart-устройств, после чего начнется их установка.

Новые счетчики отличаются от прежних вариантов многими функциями. Управлять и контролировать их легче. У этих устройств нет таких проблем, как кодирование, блокировка, несчитывание карты. Новые механические счетчики электронного типа будут работать не как старые модели – расход газа в них можно считывать на расстоянии и работать они будут в режиме онлайн. Подача газа у абонентов-должников будет перекрываться из центра посредством клапана.

Что касается того, что счетчики указывают лишний расход газа, то поступающие обращения, в основном, связаны с большим расходом газа в ноябре-декабре и переплатой за него. Сегодня кубометр газа стоит 0,20 ман. По указанию главы государства абонентам был предоставлен лимит, и 2200 кубометров газа рассчитывается по тарифу 0,10 ман за кубометр. Плата за газ, который был использован в объеме больше 2200 кубометров, рассчитывается по 0,20 ман/кубометр».

Глава ПО также отметил, что абоненты, которые откажутся от механических счетчиков, могут быть обеспечены Smart-устройствами: «Мы не отказались от них, и если абонент обратится по поводу установки Smart-счетчика, то его просьба будет учтена и счетчик будет установлен».

По его словам, идет процесс по установке механических счетчиков: «До сегодняшнего дня эти устройства установлены в 17 жилых зданиях. Еще раз отмечу, что они управляются из центра посредством дополнительно установленного прибора. Абоненту придет sms-сообщение об израсходованном газе, и с этой даты будет предоставлен месяц на оплату. Если в течение месяца оплата не будет произведена, подачу газа автоматически перекроют».

Руслан Алиев также рассказал о работах на освобожденных территориях: «Там должен быть проведен магистральный газопровод. Пока идут проектно-поисковые работы. Дата начала работ пока неизвестна. Первоначально планируется строительство магистрали вдоль реки Араз, от которой газ будет распределен по районам Карабаха. Это начальный проект, и он может быть изменен».

Он добавил, что на освобожденных территориях установлены места, где проходили старые коммуникации. После строительства магистрали будет установлена потребность, определены участки, на которых будут находится промышленные предприятия. Необходимо также установить территории, где будет размещено население, и его потребность.

Глава ПО также коснулся вопроса о задолженности ОАО «Азеристиликтеджхизат»: «За «Азеристиликтеджхизат» числится незначительный долг, потому что задолженность организации в размере 30 млн манатов в конце прошлого года погасило государство. Имеющаяся задолженность – это долг за газ, израсходованный в этом году."

В заключение гендиректор ПО добавил, что общая газификация по стране составляет 92%: «По Баку газификация составляет 100%. Что касается незаконного использования газа, то мониторинговые группы проводят систематические проверки. В связи с выявленными фактами составляются акты, подсчитывается нанесенный ущерб и делаются обращения в соответствующие органы, в частности в Агентство по регулированию энергетических вопросов, МВД, прокуратуру. Отмечу, что в сравнении с 2019 годом процент проведения газовых линий вне счетчиков заметно снизился."

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)