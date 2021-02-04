В Лондонском арбитражном суде приняли третье решение в пользу SOCAR

БАКУ /Trend/ - Третьего февраля 2021 года в результате арбитражного процесса, проведенного в соответствии с правилами комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (UNCITRAL), было вынесено решение в пользу компании Azerbaijan (ACG) Limited, входящей в группу SOCAR.

Согласно решению Лондонского суда по третьему арбитражному делу между группой SOCAR и компаниями, входящими в Palmali Group, компании Azerbaijan (ACG) Limited должна быть возмещена денежная компенсация в размере 132 миллионов долларов США.

В информации говорится, что это было последнее из трех арбитражных дел, возбужденных компаниями, входящими в группу SOCAR, по иску о нарушении обязательств против группы Palmali и ее владельца Мубариза Мансимова.

Таким образом, три независимых судебных процесса, проведенных в соответствии с арбитражными правилами Лондонского международного арбитражного суда, Лондонской ассоциации морских арбитров и Комиссии ООН по международному торговому праву (UNCITRAL), закончились в пользу группы SOCAR. Взаимные претензии Palmali были отклонены, и было принято решение о выплате компенсации группе SOCAR, общая сумма которой превысила 240 миллионов долларов США.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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