Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в энергетической сфере

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась онлайн-встреча с Министерством энергетики, Агентством по регулированию энергетических вопросов (AERA) и Германо-азербайджанской внешнеторговой палатой (ГАВП).

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA).

В мероприятии также приняли участие представители Федерального министерства экономики и энергетики Германии и немецких компаний, работающих в нефтегазовой сфере.

Приветствуя участников встречи, Председатель Правления Агентства Самир Ахундов отметил, что в Азербайджане проводится значительная работа по развитию сферы энергетического регулирования, рассказал о текущих и планируемых важных проектах в сфере возобновляемой энергии, нефти и газа. Он также отметил заинтересованность в двустороннем сотрудничестве между Германией и Азербайджаном в соответствующей области.

Исполнительный директор ГАВП Тобиас Бауманн проинформировал об основных условиях построения бизнеса в Азербайджане и инвестиционном климате, а также рассказал об экономических связях между двумя странами.

Затем представители немецких компаний, занимающихся нефтегазовой отраслью, сделали презентации о своей продукции и услугах, а также ответили на вопросы о тенденциях развития, последних тенденциях, тендерах и возможностях сотрудничества.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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