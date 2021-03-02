ОАО «Азеришыг» начнет использовать беспилотные летательные аппараты (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане впервые в коммунальной сфере начнут использовать беспилотные летательные аппараты.

Как сообщает Trend со ссылкой на ОАО «Азеришыг», концепция интеллектуальных сетей (Smart Grid) полностью основана на использовании современных инновационных технологий.

"В рамках этой концепции успешно продолжаются работы по интеграции современных защищенных и изолированных высоковольтных линий, 3D-мобильной картографической системы, электросчетчиков с дистанционным оптическим портом и существующей платформы управления", – сказали в ОАО.

Сообщается, что к широкомасштабным мероприятиям, проводимым в направлении программы перехода на цифровое управление, планируется добавить организацию комплексного и локального осмотра воздушных линий электропередачи летательными аппаратами специального назначения.

Так, в Центре обучения и инноваций ОАО уже стартовал учебный курс "Применение высоких технологий в выявлении сетевых дефектов". Беспилотные летательные аппараты этого типа существенно отличаются от БПЛА, предназначенных для простых фото-и видеосъемок. Камеры, которые будут использоваться в «Азеришыг», способны снимать 360-градусную панораму в инфракрасном спектре и в режимах визуализации температурных показателей. Кроме того, специальная функция масштабирования (zoom) позволяет обнаруживать даже небольшие повреждения на расстоянии 25-30 метров.

"Проведение технического осмотра линий традиционным методом – процесс, требующий длительных и сложных диспетчерских операций. Здесь также неизбежно привлечение дополнительного персонала, машин и механизмов, специальной подъемной техники. В результате возникают длительные перебои в подаче электроэнергии, ухудшаются показатели удовлетворенности абонентов и качества обслуживания. С применением современных технологий все эти проблемы устранятся, будет осуществляться высокоточная визуальная регистрация и архивация, а главное – не будет возникать перебоев в подаче электроэнергии абонентам", – говорится в сообщении.

Этот вид технических летательных аппаратов специального назначения предназначен для использования в качестве базового элемента в интеллектуальных сетях, которые будут применены на освобожденных территориях Азербайджана.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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