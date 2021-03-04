Минэнерго Турции запретило компании Saypom участие в тендерах Главного управления горнодобывающих предприятий

Энергетика 4 марта 2021 09:56 (UTC+04:00)
Минэнерго Турции запретило компании Saypom участие в тендерах Главного управления горнодобывающих предприятий
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