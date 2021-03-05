Оператор казахстанского месторождения Кашаган подготовит концепцию полномасштабного освоения

Министерство энергетики совместно с оператором месторождения Кашаган ведет подготовку концепции полномасштабного освоения, сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев, передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

- Совместно с оператором мы также должны доработать концепцию дальнейшего расширения к концу текущего года, - сказал Ногаев на заседании расширенной коллегии министерства энергетики.

- В настоящее время все объекты этапа опытно-промышленной разработки введены в эксплуатацию, производственная мощность составляет 400 тыс. баррелей в сутки, но в связи с ограничениями, введенными министерством с мая 2020 года, средняя суточная добыча поддерживается на уровне 280 тыс. баррелей, - добавил министр.

Глава ведомства напомнил, что в текущем году планируется начать строительство газоперерабатывающего завода на базе сырья месторождения Кашаган мощностью 1,1 млрд кубометров сырого газа стоимостью $860 млн.

Ожидаемый эффект от реализации данного проекта – производство дополнительно 800 млн кубометров товарного газа и создание новых рабочих мест (на период строительства – 2800 человек, на период эксплуатации – 600 человек), а также увеличение добычи нефти до 10 млн. тонн.

Кроме этого, в нефтегазовом секторе реализуется также Проект будущего расширения на месторождении Тенгиз стоимостью $45,2 млрд (по состоянию на 01.01.2021г. затраты по проекту составили $34,3 млрд). Завершение проекта планируется в 2023 году, что позволит увеличить добычу на 12 млн тонн в год. Казахстанское содержание в проекте составляет 36%.

- На сегодня работы ведутся согласно графику, общий прогресс работ по проекту составляет 81%. В 2021 году ожидаемый уровень прогресса работ составляет 90%, - сообщил Ногаев.

По проекту Карачаганак в активной фазе реализации находятся инвестиционные проекты - снятие производственных ограничений по газу (СПОГ) и проект 4-й компрессор обратной закачки газа. Запуск указанных проектов позволит дополнительно добыть 18,5 млн тонн жидких углеводородов до конца срока ОСРП (Окончательное соглашение о разделе продукции), суммарные инвестиции составляют $1 млрд 678 млн.

Также в декабре 2020 года принято окончательное инвестиционное решение по реализации крупного инвестиционного проекта по расширению Карачаганака – ПРК-1А, который направлен на дальнейшее поддержание уровня добычи жидких углеводородов в пределах 10-11 млн тонн в год, благодаря вводу дополнительного 5-го компрессора обратной закачки сырого газа.

Бюджет проекта составляет $970 млн. Срок завершения - 2025 год.