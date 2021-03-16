В Казахстане планируется проведение разведочных работ на месторождении «Аль-Фараби»

15 марта Министр энергетики РК Нурлан Ногаев провел встречу с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

В ходе встречи Министр энергетики РК Нурлан Ногаев и председатель правления АО НК «Казмунайгаз» Алик Айдарбаев обсудили с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым развитие совместных проектов в сфере недропользования и перспективы взаимодействия по проекту «Аль-Фараби».

По итогам встречи был подписан протокол прямых переговоров в рамках совместной разработки на морском участке «Аль-Фараби».

Следующий этап предполагает подписание контракта на недропользование между АО НК «Казмунайгаз» совместно с привлеченным стратегическим партнером ПАО «Лукойл».

«Лукойл» является инвестором в Казахстане с активами в проектах «Хвалынское» (50%), «Центральная» (25%), «Женис» (50%), двух крупных проектах - Тенгиз (5%), Карачаганак (13,5%) и Каспийский трубопроводный консорциум (12,5%).