В Азербайджане за февраль 2021 г. суточная добыча нефти достигла 741 тыс. баррелей
БАКУ /Trend/ - В феврале 2021 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 741 тысячу баррелей.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.
По данным ведомства, из них 593 тысячи баррелей составила сырая нефть, а 148 тысяч баррелей — конденсат.
Отметим, что на 13-м и 14-м заседаниях министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность о продолжении соблюдения в феврале, марте и апреле действующих квот по суточной добыче сырой нефти.
Согласно обязательствам Азербайджана, за указанный период, как и в январе, сокращение составит 123 тысячи баррелей, а суточная добыча сырой нефти сохранится на уровне 595 тысяч баррелей.
Отметим, что сокращение суточной добычи сырой нефти странами ОПЕК+ в апреле составит 6,9 миллиона баррелей.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)
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