Азербайджанская Baku Business Consulting расширяет сотрудничество с мировыми энергокомпаниями
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В Азербайджане состоялось онлайн-мероприятие в рамках платформы сотрудничества между государственным и частным секторами (ФОТО)
Коэффициент мгновенной ликвидности банковского сектора Азербайджана вдвое превышает минимальный спрос
Президент Ильхам Алиев: Армения причинила большой ущерб Азыхской пещере. Они возместят весь этот ущерб
Президент Ильхам Алиев: Мы находимся у входа в Азыхскую пещеру. Поднялись примерно 800 ступеней (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Пусть теперь приедут и посмотрят, как охраняются христианские храмы в различных местах Азербайджана
Парламент Азербайджана направит поздравительные письма Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой
Президент Ильхам Алиев об албанском храме: Если бы это была армянская церковь, неужели они оставили ее в таком состоянии?
Президент Ильхам Алиев: Для успешного проведения шушинской операции важно было освободить именно Гадрут
Президент Ильхам Алиев: Некоторые иностранные журналисты утверждали, что Гадрут якобы находится в руках армян
Более 21 тыс. семей в Азербайджане улучшили жилищные условия за счет средств от эмиссии облигаций Ипотечного фонда
К концу 2025 года число обеспеченных жильем семей шехидов и инвалидов войны в Азербайджане превысит 20 тыс. - министр