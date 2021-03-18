Завершены геодезические изыскания в рамках проекта интерконнектора Греция-Болгария
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Возобновление очного обучения в X-XI классах школ зависит от эпидемиологической ситуации в Азербайджане - министр
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Страны, "беспокоящиеся" за христианские памятники в Азербайджане, должны оглянуться на свою историю – НАНА
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Решения Signify могут быть использованы в сетях мобильной связи на освобожденных территориях Азербайджана
Объединение проектов Signify в одну сеть позволит экономить в городах Азербайджана до 80% электроэнергии