SOCAR Trading примет участие в тендере на создание мощностей по производству СПГ в Южной Африке

БАКУ/Trend/- SOCAR Trading создала команду для разработки интегрированных проектов по производству электроэнергии из СПГ и нацелена на создание углеродного подразделения в этом году, передает Trend со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, после Мальты следующий проект SOCAR по производству электроэнергии из СПГ будет осуществляться в Шри-Ланке, где компания является частью проекта Pearl Energy по развитию возможностей производства СПГ в порту Хамбантота.

Затем СПГ будет транспортироваться автомобильным транспортом к производителям электроэнергии с конечной целью построить электростанцию в порту.

Компания также рассматривает возможности в нескольких африканских странах, включая Сенегал и Мозамбик, и примет участие в предстоящем тендере на создание мощностей по производству СПГ в специальной экономической зоне Coega в Южной Африке.