Pemex обнаружила месторождение нефти объемом свыше 500 млн баррелей на юге Мексики

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти в юго-восточном штате Табаско. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, объявил глава предприятия Октавио Оропеса.

"За вашими спинами находится разведочная скважина третьего гигантского месторождения, обнаруженного за время работы действующего правительства (с декабря 2018 года), которое называется "Дзимпона-1", - сказал Оропеса. - Первоначальный объем его запасов оценивается в 500-600 млн баррелей нефти". Трансляция выступления велась в Twitter правительства Мексики.

В 2020 году компания потеряла 480,96 млрд песо (порядка $23 млрд), по сравнению с 2019 годом ее чистый убыток вырос на 38%.