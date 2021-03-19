Состоялось первое заседание рабочей группы минэнерго Азербайджана и BP

БАКУ /Trend/ - 18 марта состоялось первое заседание рабочей группы, созданной в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между министерством энергетики Азербайджана и компанией BP.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на азербайджанское министерство.

В ходе заседания, прошедшего в формате видеоконференции, состоялся обмен мнениями по предложениям компании BP для дальнейшего сотрудничества, разъяснения приоритетов развития городов Азербайджана в соответствии с концепцией зеленой энергии и согласования очередных этапов партнерства.

Участники встречи были проинформированы об использовании возобновляемых источников энергии в энергетическом секторе и проектах, реализуемых в области энергоэффективности страны.

В заседании также приняли участие представители других госструктур, представленных в рабочей группе – министерства экономики, министерства транспорта, связи и высоких технологий, министерства сельского хозяйства, министерства экологии и природных ресурсов, Государственного комитета градостроительства и архитектуры, ОАО “Азерэнержи” и ОАО “Азеришиг”.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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