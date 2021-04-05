SOCAR назвала планируемый объем транзита российского газа

БАКУ /Trend/ - В рамках краткосрочного контракта, подписанного с российской компанией «Газпром Экспорт», планируется транспортировать около 150 миллионов кубометров российского газа через территорию Азербайджана в Грузию.

Об этом сказал Trend в понедельник заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, транзит российского газа начался 17 марта и продлится до 15 апреля.

Отметим, что ООО "Газпром экспорт" и Государственная нефтяная компания Азербайджана 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана.

В связи с ремонтными работами на магистральном трубопроводе Северный Кавказ-Закавказье российская сторона обратилась к Азербайджану с просьбой о транзите ее природного газа в Грузию, и была достигнута договоренность о временном транзите российского газа на платной основе.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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