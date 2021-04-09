Азербайджан нацелен развить использование энергии ветра

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обсуждены планы по развитию использования энергии морского ветра.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики, в рамках развития использования энергии морского ветра в Азербайджане были проведены обсуждения с участием представителей Министерства энергетики, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (МФК) и международных консультативных компаний.

«Подготовка концепции "зеленой" энергии была определена главой государства как одна из важных задач. Достижение "зеленого" роста, являющегося одним из приоритетов социально-экономического развития страны, а также доведение доли возобновляемых источников энергии в производственной мощности электроэнергии до 30 процентов к 2030 году, актуализирует деятельность по превращению ветра в энергию. Наше сотрудничество с МФК в области определения потенциала ветроэнергетики в море и разработки дорожной карты будет способствовать достижению наших целей в области "зеленой" энергии», – сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Менеджер Всемирного банка Сара Майкл сказала, что банк готов совместно с ЕБРР оказать поддержку развитию ветроэнергетики, привлечению инвесторов в эту сферу и достижению целей Азербайджана в связи с декарбонизацией.

Затем была рассмотрена презентация сценариев развития проекта по ветроэнергетике в море, подготовленная МФК и консалтинговой компанией.

Было отмечено, что в мире растет интерес к энергии морского ветра. Это также объясняется постепенным снижением затрат на электроэнергию, производимую установкой ветряных турбин.

Отметим, что в ближайшее время планируется подписание «Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и Международной финансовой корпорацией о сотрудничестве в области использования энергии морского ветра».

Работы, предусмотренные меморандумом о взаимопонимании, будут выполнены в рамках «Программы развития ветроэнергетики». Эта программа финансируется в рамках «Программы помощи в управлении энергетическим сектором» группы Всемирного банка – ESMAP.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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