Азербайджанский газ - один из драйверов роста газодобычи в Евразии в I квартале 2021 г.
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Налоговая служба Азербайджана прокомментировала взимание НДС с операций по безналичным платежам посредством банковских карт
В ближайшее время мы увидим активное развитие взаимодействия Азербайджана и Беларуси по всем направлениям - Андрей Савиных
Бессмысленно обсуждать ситуацию в Карабахе так, как это делалось до освобождения территорий Азербайджана - российский политолог
Азербайджанская ИТ-компания обеспечивает мониторинг производительности систем организаций финсектора
Грузино-литовское сотрудничество облегчает грузовые перевозки между Китаем и Европой – Минтранс Латвии
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО)
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается во всех сферах – спикер Милли Меджлиса (ФОТО)