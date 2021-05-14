ПО "Азеригаз" продолжает подготовку к осенне-зимнему сезону 2021-2022 гг. (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ПО "Азеригаз" продолжает подготовку к осенне-зимнему сезону 2021-2022 гг., сообщает в пятницу Trend со ссылкой на эту структуру.

Так, в селах Юхары и Ашагы Сейфели Шамкирского района заменяются газовые линии, прокладывается линия протяженностью 2800 метров.

В г. Газах на улице Н. Нариманова также идет замена газовых линий с истекшим сроком эксплуатации. До этого были обновлены газовые линии на улицах М. Расулзаде, Бакинской и ул. Сеидова.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)