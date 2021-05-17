Завершена модернизация буровой установки Satti для проекта BP на Каспии
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Уголовное дело по факту гибели азербайджанских пограничников будет расследовать Следственное управление Генпрокуратуры
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