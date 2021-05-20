Обнародован объем импортированных Украиной туркменских нефтепродуктов
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что миссия ЮНЕСКО прибудет на освобожденные территории Азербайджана в следующем месяце
Структура при Минфине Азербайджана направит 235 тыс. манатов на приобретение электротехнического оборудования
Президент Ильхам Алиев: Есть много возможностей для инвестирования в освобожденные территории Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан инвестировал в инициативу «Один пояс – один путь» финансово и политически
Президент Ильхам Алиев: Только путем взаимодействия мы можем обеспечить устойчивое развитие в регионе
Азербайджанская делегация во главе с премьер-министром посетила павильон «Азербайджан» на ВДНХ (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на широкомасштабные разрушения на освобожденных землях, Азербайджан готов смотреть в будущее
YARAT представил выставку Homo Urbanus Europeanus в рамках первого Международного Бакинского фестиваля стрит-фотографии (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в обсуждениях в видеоформате на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества» (Прямая трансляция)
Победа Азербайджана внесет значительный вклад в обеспечение стабильности на Южном Кавказе - министр (ФОТО)
В Азербайджане начато применение программы "FLEXcellence", впервые предоставляющей возможность удаленной работы для большого штата сотрудников (ФОТО)
Россия готова налаживать с Азербайджаном взаимодействие в производстве вакцин от коронавируса – премьер-министр РФ
Россия в случае обращения Армении или Азербайджана готова оказать консультативное содействие по демаркации границы
В отношении сотрудников Главного таможенного управления Баку избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца
Назван объем проходки горных пород, осуществленной госконцерном Туркменистана в январе-апреле 2021 г.