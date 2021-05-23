Украина и Грузия заинтересованы в скорейшей реализации проекта «Броды – Адамова застава»

БАКУ/Trend/ - Украина и Грузия, будучи странами – транзитерами энергоресурсов, безусловно, заинтересованы в скорейшей реализации проекта строительства нефтепровода Броды – Адамова застава, сообщили Trend в Министерстве энергетики Украины.

"В настоящее время МТП "Сарматиа" продолжает работу по реализации ключевого элемента Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) протяженностью около 400 км для соединения украинской и польской нефтетранспортных систем", – отмечает источник.

Как отметили в ведомстве, в соответствии с решениями 18-го заседания Совета министров Энергетического сообщества, которое состоялось 17 декабря 2020 в дистанционном режиме под председательством Черногории, Совет министров ЕС в письменной форме утвердил список проектов, представляющих интерес для Энергетического сообщества (PECI – 6 проектов) и список проектов общего интереса (PMI – 11 проектов).

Очередной раз проект строительства нефтепровода Броды – Адамова застава занял достойное место в списке PECI, и решение вступило в силу 14 января 2021, сообщил источник.

Согласно министерству, важными направлениями взаимодействия по проекту в ближайшей перспективе на межправительственном уровне являются:

– инициирование вопроса о возобновлении переговоров по подготовке межправительственного соглашения по проекту ЕАНТК, которое должно стать нормативно-правовой основой проекта и будет служить свидетельством для потенциальных инвесторов о всесторонней поддержке проекта со стороны государств – участников;

– создание благоприятного законодательного климата для реализации проекта, в частности распространение на него действия закона Польши по подготовке и реализации стратегических инвестиций в нефтяном секторе;

– содействие в привлечении стратегических инвесторов с их последующим вхождением в круг участников проекта.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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