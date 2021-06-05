На узбекской ТЭС осуществляется инвестиционный проект стоимостью около $200 млн

На Талимарджанской ТЭС в Узбекистане осуществляется инвестиционный проект стоимостью около 200 миллионов долларов передает Trend со ссылкой на dunyo.info.

На сегодняшний день в АО «Талимарджонская теплоэлектростанция» осуществляется инвестиционный проект по строительству высоковольтной линии станции «Согдиана» и открытой распределительной установки мощностью по 500 квт. каждый.

Основной целью проекта является повышение надежность и электроснабжения юго-западной и южной частей энергосистемы, повышение ее устойчивости, обеспечение качественной энергией вновь вводимых потребителей в юго-западном регионе страны, снижение потерь при подаче электроэнергии, а также повышение эффективности и надежности электроснабжения экономики и населения Самаркандской, Бухарской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей республики.

Общая стоимость проекта составляет 188,496 миллиона долларов США, в том числе средства Всемирного банка – 110 миллионов долларов, собственные – 56,758 миллиона долларов, доля Узбекистана в проекте – 21,74 миллиона долларов.

Общая протяженность высоковольтной линии составляет 217,6 километра. 87 километров проходит через территорию Самаркандской области и 130,6 километра - Кашкадарьинской области.

Как ранее сообщалось, 3-4 июня Министерством энергетики Узбекистана для представителей местных и зарубежных СМИ организован ознакомительный пресс-тура на Талимарджанскую ТЭС в Кашкадарьинской области.