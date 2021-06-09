Сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией вступило в новый этап развития

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял Чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Джеймса Шарпа.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

На встрече обсуждались двусторонние отношения, существующие связи и сотрудничество в энергетической сфере, перспективы на будущее.

Был обсужден ход выполнения протокола 4-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Правительством Азербайджана и Правительством Великобритании, состоялся обмен мнениями об организации работы по координации реализации мероприятий, предусмотренных протоколом. Было подчеркнуто значение деятельности Британской торговой палаты, начавшей свою деятельность в мае текущего года, в расширении экономических связей между двумя странами.

По словам министра, отношения между двумя странами успешно развиваются по всем направлениям, в том числе в энергетической сфере, и нынешнее сотрудничество вступило в новый этап развития, соответствующий вызовам глобального энергетического сектора.

Были отмечены шаги, которые будут предприняты в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством международной торговли Соединенного Королевства о сотрудничестве в области перехода на чистую энергию, а также Меморандумом о взаимопонимании, подписанным с компанией BP в области интегрированной энергии и транспортных систем, Исполнительным соглашением о сотрудничестве по оценке и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в зоне Зангилан – Джабраил.

На встрече также был обсужден ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Fidan_Babaeva