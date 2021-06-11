В Иране началось строительство ТЭС Сирик

В Иране началась реализация проекта по созданию в провинции Хормозган тепловой электростанции (ТЭС) Сирик мощностью 1400 МВт. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщил президент страны Хасан Рухани.

Строительство ТЭС мощностью 1400 МВт началось благодаря экспортному займу, предоставленному Россией. Станция обеспечит стабильную работу электросетей на юге и юго-востоке Ирана.

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан заявил, что электростанция будет построена на земельном участке площадью около 200 гектаров, а сумма контракта составляет 1 миллиард 406 миллионов евро, из которых 85% - российский кредит, а остальные 15% (211 миллион евро) — доля работодателя.