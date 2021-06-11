Проект «Достлук» не имеет никакого отношения к Транскаспийскому газопроводу – посол

БАКУ/Trend/ - Проект по разработке месторождения «Достлук» Азербайджаном и Туркменистаном не имеет никакого отношения к Транскаспийскому газопроводу.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу на брифинге в Ашхабаде посол РФ в Туркменистане Александр Блохин.

«Транскаспийский газопровод — это абсолютно другая тема, которая к «Достлуку» никакого отношения не имеет. Я читал сообщения, что вот, договорились, теперь можно строить газопровод. Начнем с того, что «Достлук» — это на газовое, а нефтяное месторождение, с довольно серьезными запасами нефти. Попутный газ там, как всегда, есть, но не в таких объемах, чтобы можно было об этом говорить, — сообщил дипломат.

Отметим, что месторождение «Достлук», запасы которого, по мнению специалистов, оцениваются в 50 миллион тонн нефти, на протяжении многих лет считалось спорным. Ранее оно называлось с туркменской стороны «Сердар», а с азербайджанской – «Кяпаз».

21 января нынешнего года главы МИД Туркменистан и Азербайджана подписали в Ашхабаде Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении этого углеводородного месторождения.