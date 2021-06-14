Российская компания рассматривает возможность строительства газохимического комплекса в Узбекистане

"Сибур" рассматривает возможность строительства газохимического комплекса в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на Информационно-аналитический центр Rupec.

"Смотрим на ресурсную базу Узбекистана, перспективы строительства ГХК на ресурсах природного газа - такая возможность тоже есть. Кооперация с Узбекистаном существенно углубилась, и мы находим много тем для совместного обсуждения, и возможно, для совместной работы в ближайшее время", - сказал гендиректор компании Михаил Карисалов.

Помимо этого, по его словам, "Сибур" вместе с "Газпром нефтью" обсуждает варианты участия в проекте расширения Шуртанского ГХК в Узбекистане.

"Варианты нашего участия разные - от соинвестирования в развитие актива до продуктового оффтейка", - сказал он.

В конце 2020 года "Узбекнефтегаз" подписал соглашения о сотрудничестве с "Сибуром" и "Газпром нефтью". Тогда сообщалось, что компании оценят возможность участия в реализации двух проектов: создании газохимического комплекса (ГХК) по технологии МТО (methanol to olefins) и расширении производственной мощности Шуртанского ГХК.

"Узбекнефтегаз" в 2001 году ввел в эксплуатацию Шуртанский ГХК на базе газоконденсатного месторождения Шуртан в Кашкадарьинской. Проектная мощность комплекса при переработке 3,9 млрд куб. м природного газа составляет 125 тыс. тонн полиэтилена, 100 тыс. тонн сжиженного газа и 100 тыс. тонн нестабильного конденсата в год.

Проект расширения ГХК предусматривает ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей по производству полимеров — 280 тыс. тонн полиэтилена и 100 тыс. тонн полипропилена.