БАКУ/Trend/ - Началась добыча с восточно-южного фланга в рамках «Шах Дениз-2», сообщает Trend со ссылкой на bp.

Консорциум «Шах Дениз» объявил сегодня о начале добычи на восточно-южном фланге на глубине 540 метров. Добыча с этого глубоководного фланга началась 30 июня 2021 года после успешного завершения всех соответствующих морских строительных и пусконаладочных работ.

«Новый производственный фланг состоит из четырех скважин, двух новых выкидных трубопроводов и ряда подводных сооружений. Ожидается, что в третьем квартале 2021 года фланг выйдет на полную мощность. В общей сложности 400 миллионов стандартных кубических футов газа в день будут добавлены к текущему производству на месторождении. Этого достаточно для снабжения двух миллионов домов после полного наращивания производства. Это позволит увеличить общую добычу в рамках «Шах Дениз 2» до более чем 2,4 миллиарда стандартных кубических футов в день.

Региональный президент по Азербайджану, Грузии и Турции компании bp Гэри Джонс сказал, что недавно запущенный восточно-южный фланг, как ожидается, добавит около 90 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день к добыче на месторождении «Шах-Дениз».

(Автор: Ляман Зейналова)

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