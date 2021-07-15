SOCAR построит плавучую ветроэлектростанцию в Каспийском море
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Обстреливая окрестности города Шуша, армяне грубо нарушают международное право – американский эксперт
Еще три участника Отечественной войны Азербайджана вернулись после лечения в Турции на родину (ФОТО)
Фуад Мамедов избран иностранным членом РАЕН: впервые создана инновационная методология с "нечеткой логикой" Лютфи Заде
Региональный центр ООН поддерживает усилия стран Центральной Азии по укреплению мира и безопасности в регионе
Министр внутренней безопасности Израиля назначил координатора по контролю над соблюдением распоряжений минздрава
МИД Кыргызстана ведет работу с правительством Таджикистана и УВКБ ООН по эвакуации афганских кыргызов
В Азербайджане в отношении лиц, незаконно присвоивших побережье Каспия, составлены административные протоколы
Президент Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по развитию производства и перерабатывающей промышленности в аграрном секторе
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пятой годовщиной попытки госпереворота 15 июля в Турции
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям на освобожденных землях Азербайджана
В МВД Азербайджана направлены документы по более 120 фактам незаконного строительства на побережье Каспия