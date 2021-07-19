Цена нефти марки Brent опустилась ниже $68 за баррель впервые с 27 мая

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года на лондонской бирже ICE ускорила снижение до $67,95 за баррель (-7,66%), свидетельствуют данные торговой площадки на 23:29 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз цена Brent находилась ниже $68 за баррель 27 мая.

К 23:39 цена Brent замедлила падение и находилась на уровне $68,10 за баррель, что на 7,46% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В то же время нефть марки WTI дешевеет до $65,93 за баррель (-7,87%).