"Узбекнефтегаз" и французская Arkema обсудили применение передовых технологий в очистке природного газа от соединений серы

АО «Узбекнефтегаз» и французская компания «Arkema» обсудили внедрение передовых технологий на установках по очистке природного газа от соединений серы с использованием цеолита, передает Trend со ссылкой на АО «Узбекнефтегаз».

АО «Узбекнефтегаз» ведет совместную работу с компаниями с мировым опытом. В их числе налажено взаимодействие с французской компанией «Arkema», проводится ряд работ по использованию разработанных компанией химических реагентов в нефтегазовых управлениях, находящихся в ведении АО «Узбекнефтегаз».

В частности, в качестве примера можно привести совещание, проведенное в формате видеоконференции в Шуртанском нефтегазодобывающем управлении, в котором приняли участие специалисты соответствующих департаментов АО «Узбекнефтегаз», Шуртанского нефтегазодобывающего управления и представители французской компании «Arkema».

На совещании были обсуждены технологические решения по реализации проекта и выбор оптимальных химических реагентов цеолита в целях повышения эффективности производства.

В настоящее время растущий спрос на соответствие показателей качества природного газа требованиям стандарта ОʻzDSt-948:2016, а также повышение качества переработанного газового сырья в управлении стимулируют совершенствование существующих технологий.

Сообщается, что это позволит в будущем внедрить современные высокоэффективные технологии очистки природного газа и обеспечить бесперебойную работу установок.