USAID намерено помочь Узбекистану в достижении национальных приоритетов в энергетическом секторе
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Вся идеология армян основана на ненависти и создании ложной истории – завотделом Администрации Президента Азербайджана
В Гадруте проведено совместное заседание рабочих групп Межведомственного центра при Координационном штабе (ФОТО)
Провокации Армении на границе с Азербайджаном во время Олимпиады противоречат общегуманитарным принципам – эксперт
Бакинский ветер и земля обратились к людям... Представители Азербайджана стали лауреатами "Балтийского Гамаюна"
С глубоким чувством печали и сожаления восприняла известия о последствиях страшных пожаров, вспыхнувших в регионах Турции (ФОТО)
В МИД России выразили серьезную обеспокоенность недавними вооруженными инцидентами на армяно-азербайджанской границе