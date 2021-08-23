Казахстан планирует сократить применение обогащенного ядерного топлива до 20%

В Казахстане осуществляется проект по снижении обогащения топлива реактора до уровня ниже 20 процентов в соответствии с требованиями МАГАТЭ, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев и аким ВКО Даниал Ахметов ознакомились с работой Национального ядерного центра РК, расположенного в городе Курчатове и работающего на базе Семипалатинского испытательного полигона.

Члены делегации посетили комплекс исследовательских реакторов «Байкал-1», комплекс исследовательского реактора ИГР, а также комплекс казахстанского материаловедческого токамака КТМ и др.

Как рассказал генеральный директор Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков, на сегодня был отмечен значительный прогресс в реализации масштабного проекта по конверсии реактора ИВГ1.М, расположенного на комплексе «Байкал-1». Проект заключается в снижении обогащения топлива реактора до уровня ниже 20 процентов в соответствии с требованиями МАГАТЭ, кроме этого, необходимо будет переработать отработавшее высокообогащенное топливо этого реактора. При успешной реализации запланированных работ по конверсии в 2022 году начнется реализация этапов физического и энергетического пусков реактора с последующим вводом в эксплуатацию.

В комплексе исследовательского реактора ИГР проводятся эксперименты, моделирующие тяжелые аварии с возможностью образования повторной критичности. За более чем 30-летний период экспериментальных исследований накоплена уникальная информация, которая крайне необходима для повышения безопасности новых перспективных реакторов.

Создание казахстанского токамака КТМ было инициировано Первым Президентом РК Н.А. Назарбаевым в результате обсуждения вопросов развития науки и техники в Республике Казахстан с академиком Российской академии наук Е.П. Велиховым.

После введения комплекса в эксплуатацию Республика Казахстан вошла в 10-ку стран, обладающих передовыми исследовательскими установками по продвижению технологий управляемого термоядерного синтеза, а казахстанский материаловедческий токамак КТМ стал частью международной программы по созданию и развитию научных и технических основ термоядерной энергетики.

«Мы обязаны максимально продуктивно использовать весь научный потенциал Национального ядерного центра в сферах использования мирного атома, - сказал министр энергетики Нурлан Ногаев. - 30 лет назад волевым решением Елбасы был закрыт Семипалатинский испытательный полигон, и с тех пор Казахстан достиг больших успехов на поле мирного использования атомной энергии».

Акимом ВКО была отмечена необходимость создания комфортных условий проживания и досуга для сотрудников НЯЦ РК в г. Курчатове.

«Мы осознаем важность ядерного центра для страны, огромный вклад его сотрудников в науку, а также будущий позитивный экономический эффект от работы ядерного центра, - сказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. - Поэтому представители местных исполнительных органов прорабатывают вопрос строительства современного физкультурно-оздоровительного центра, а также других социально-культурных объектов, что положительным образом скажется не только на сотрудниках НЯЦа, но и на всех жителях Курчатова.

К 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного полигона планируется принять Закон Республики Казахстан «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» для обеспечения ядерной и радиационной безопасности на загрязненных землях полигона. На сегодня специалистами Национального ядерного центра Казахстана завершено комплексное радиоэкологическое обследование территории полигона. Благодаря чему получен большой объем информации, есть понимание проблем СИП и перспектив использования его территории для нужд государства.