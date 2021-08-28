Обзор основных событий в нефтегазовом секторе Азербайджана за неделю
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил членов национальной паралимпийской команды, завоевавших золотые медали
Азербайджан требует от Армении прояснить судьбу своих граждан, взятых в плен и заложники – Турал Гянджалиев
Президент Узбекистана выразил соболезнования главе Казахстана в связи со взрывами в Жамбылской области
Армения должна отказаться от политики ненависти в отношении Азербайджана – Ассоциация журналистов Перу
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поблагодарила Центр реабилитации детей с расстройством аутистического спектра за поздравления по случаю дня рождения (ФОТО)
В Афганистане мы вместе с турецкими военнослужащими до последнего дня обеспечивали безопасность - азербайджанский миротворец
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поблагодарила за поздравления по случаю дня рождения (ФОТО)
ЮНЕСКО должна выполнить свою благородную миссию и продемонстрировать справедливую позицию – экс-гендиректор ИСЕСКО
Международное сотрудничество Азербайджана в нефтегазовой сфере гарантирует ему финансовую стабильность